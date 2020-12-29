Участников Всебелорусского собрания внесут в санкционный список
Всебелорусское народное собрание, которое планирует созвать Александр Лукашенко, является "высшей формой обмана народа и надругательства над демократией". Об этом говорится в заявлении Народного антикризисного управления, опубликованном в его телеграм-канале.
БЕЛТА
Собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года. В нем должны принять участие 2700 человек — именно столько вмещает зал дворца, передает "Еврорадио".
В заявлении НАК отмечается, что теперешняя белорусская власть нелегитимна: "В августе 2020-го после наглой фальсификации выборов в Беларуси произошел силовой захват власти, а народ был лишен права голоса, ограничен в правах".
В связи с этим НАК считает собрание нелегитимным: "Кроме собственной отставки, любые инициативы нелегитимной власти нелегитимны". Проведение Всеблорусского собрания называется очередной политической манипуляцией с целью придать власти Лукашенко легитимность в глазах белорусов и международного сообщества.
НАК заявляет, что будет выступать за внесение участников Всебелорусского собрания в санкционные списки и в базу единой книги регистрации преступлений — "как людей, грубо нарушающих Конституцию, права и свободы граждан Беларуси".
20:33 29/12/2020
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