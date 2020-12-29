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Пастухов: Всебелорусское народное собрание может стать палочкой-выручалочкой для Лукашенко

Президент станет ручным, а Лукашенко «ограничится» должностью председателя Всебелорусского народного собрания.

Пастухов: Всебелорусское народное собрание может стать палочкой-выручалочкой для Лукашенко
Всебелорусское народное собрание назначено на 11-12 февраля. С января ВНС перенесено на середину февраля, о «конституционной реформе», похоже, позабыли.

Что означает трансформация взглядов Лукашенко на ВНС? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым.

- Да, сроки проведения Всебелорусского народного собрания сдвинулись на середину февраля. Это может иметь несколько объяснений. Прежде всего, само мероприятие масштабное. Ведь планируется собрать рекордное число делегатов и гостей  - 2700 человек. С другой стороны, можно предположить, что Лукашенко почувствовал себя победителем: положение действующей власти упрочилось после силового разгона уличного протеста. Более того, риторика правителя поменялась. Он вернулся в нормальное для себя состояние и налево-направо раздает указания государственным органам.

Показательно, что теперь почти ничего не говорится о конституционной реформе. Больше разговоров о планах на новую пятилетку, которые нынешняя власть собирается претворять в жизнь. Тем не менее, некоторые косметические преобразования могут быть проведены. В первую очередь, они могут коснуться статуса Всебелорусского народного собрания (ВНС). Его вполне могут наделить какими-то властными полномочиями. Например, нельзя исключить, что ВНС получит право избирать президента и других высших должностных лиц. Понятно, что это будет чистой воды профанация, но такое положение дел может устроить властепредержащих. Роль реального руководителя страны может перейти к председателю ВНС.


- А как быть с «конституционной реформой», которую навязывает Кремль?

- Похоже, что конституционная реформа подменяется косметическими поправками. Они могут создать видимость каких-то перестановок на верхних этажах власти. Тем самым, Лукашенко пытается освободиться от сценария, который навязывало руководство России. В этой игре с конституционной реформой ВНС может стать для Лукашенко палочкой-выручалочкой. С помощью такого надпарламента можно будет решать все вопросы – от конституционного строительства до назначения высших должностных лиц государства.

- Но не рано ли Лукашенко почувствовал себя победителем?

- Да, сейчас улицы очищены от «протестунов» и создается впечатление, что белорусская революция ушла в прошлое. Однако осталось массовое недовольство  действующей властью, экономическая основа государства достаточно слаба. Застой переходит в стадию деградации и власти, и страны. Выйти из сложившейся ситуации без политических и экономических реформ, считаю, невозможно. Но власть против всяких реформ. По сути, она стала тормозом для развития страны.
 «Белорусский партизан»
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