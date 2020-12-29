Суд впервые отменил решение СК по отказу завести дело о пытках
Впервые после августовских протестов суд в Беларуси отменил решение Следственного комитета, который отказался заводить уголовное дело за пытки, пишет правозащитный сайт "Весна". Это случилось в Московском районном суде Минска.
Пётр Кирик / spring96.org
Наказать виновных хочет несовершеннолетний минчанин Петр Кирик, которого задержали 12 августа, когда он выходил с другом из автобуса между станциями метро "Малиновка" и "Петровщина". Парня задержали, хотя он сообщил омоновцам, что ему всего 16 лет. Его избили и применяли против него спецсредства.
Следователь Вадим Белькевич после проверки отказался заводить уголовное дело против силовиков по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса "в связи с отсутствием состава преступления". Это стандартная отписка, которая приходит от следователей всем пострадавшим от садизма силовиков.
По мнению Белькевича, в деле нет данных, которые можно было бы однозначно считать доказательствами. Между тем, судебно-медицинская экспертиза подтвердила у Кирика телесные повреждения: многочисленные синяки и ссадины, образовавшиеся после минимум 25 травмирующих воздействий. Как говорится в экспертизе, это "явно свидетельствует о незаконном применении физической силы и специальных средств" силовиками.
Кстати, во время проверки Белькевич не взял записи с камер видеонаблюдения возле места задержания Кирика, не выяснил, кто из сотрудников ОМОН, когда и на каких правовых основаниях задержал несовершеннолетнего. Не опросил следователь и милиционеров, которые составляли на Кирика протокол в Московском РУВД.
Судья Лидия Телица отменила постановление следователя и направила в Московский райотдел Следственного комитета для дополнительной проверки. Прокурор поддержал решение судьи.
18:18 29/12/2020
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