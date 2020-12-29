Oops! Минюст зарегистрировал новое общественное объединение - "Патриоты Беларуси"
Министерство юстиции зарегистрировало республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси». Такого в Беларуси не было уже очень давно.
Ообъединение, по официальной версии, ставит своей целью "построение независимой, сильной, стабильной и процветающей Беларуси".
Утверждается, что его деятельность будет направлена на "воспитание у граждан уважения и гордости к госсимволам Беларуси, объединение граждан страны на основе патриотических и духовно-нравственных ценностей беларуского народа, его культурных традиций и исторической судьбы".
По информации @euroradio, основатель "патриотов" - Сергей Рачковский, один из организаторов автопробегов за правящий режим под красно-зелеными флагами.
"Белорусский партизан"
16:41 29/12/2020
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