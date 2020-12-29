– «Всебелорусское народное собрание» назначили на 11-12 февраля. Но вчера на совещании, посвященному его проведению, Лукашенко ничего не сказал о конституционной реформе. Что это значит? Он отказался от идеи по изменению Конституции?





– Если мы посмотрим на состав приглашенных лиц на совещание по подготовке «Всебелорусского народноого собрания», там в том числе была и Ольга Чуприс. Она руководила в Администрации президента подготовкой конституционной реформы. То есть скорее всего вопросы по изменению Конституции будут обсуждаться и вариант Конституции или изменения в нее будут предлагаться.





Не зря же проводился подготовительный процесс к «Всебелорусскому народному собранию», обсуждались предложения по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что ВНС будет финальным актом обсуждения этих поправок. Поэтому я все же думаю, что что-то должно быть.









– Лукашенко заявил, что никаких решений в угоду зарубежным советчикам быть не должно. Это фига Москве?





– Я не стал бы браться за интерпретацию слов Александра Григорьевича. Они могли быть адресованы как на Запад, так и на Восток.





– Руководство России неоднократно говорило о необходимости проведения конституционной реформы. Что будет, если Лукашенко кинет Москву по поводу взятых на себя обязательств?





– Непонятно, насколько на данный момент выполняются обязательства, взятые белорусскими властями. Целиком их суть никто не открывает.





Но если речь шла о том, чтобы принять такую Конституцию, которая ослабит власть президента и перераспределит полномочия в пользу парламента, правительства, создаст поле политической игры, неконтролируемое режимом, то белорусские власти будут упираться до последнего, чтобы не идти на эти шаги.





Как будет действовать Москва в случае, если режим откажется выполнять обещанное?





Весь арсенал российских средств мы видели во время кампании по принуждению Беларуси к углубленной интеграции. Он вновь может быть использован: проблемы с поставками нефти, с ценой на газ, с доступом белорусских товаров на российский рынок, информационная кампания и другое.