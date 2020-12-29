В редакцию газеты "Ганцавіцкі час" пришли с обыском

Подробностей, почему силовикам понадобилось проводить обыск в редакции, пока что нет. Известно, что там сейчас находится редактор издания Пётр Гузаевский.





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