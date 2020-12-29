В редакцию газеты "Ганцавіцкі час" пришли с обыском
29 декабря около 10.30 в редакцию газеты "Ганцавіцкі час" пришли сотрудники милиции с обыском, сообщает БАЖ.
Подробностей, почему силовикам понадобилось проводить обыск в редакции, пока что нет. Известно, что там сейчас находится редактор издания Пётр Гузаевский.
Газете "Ганцавіцкі час" 19 лет. Она зарегистрирована Министерством информации и принадлежит компании "Медиа- Ганцевичи", которая создала также сайт "Першы Рэгіён".
12:47 29/12/2020
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