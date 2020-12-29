Почобут: Кто-то играет на нервах Лукашенко

"«План Кремля», Insider... Вы реально верите, что «кремлевскую партию» в Беларуси создавали бы Швец, Данейко и ряд абсолютно непубличных личностей?





А помните, сколько бывших белорусских чиновников трудоустроено в России? Сколько бывших глав КГБ и МВД, и сотрудников меньшего ранга там?





Они, знают всю подноготную и Лукашенко, и белорусской системы. Вы верите, что они не поделились этой информацией? И остались бы в стороне от такого серьезного проекта?





Если Кремль действительно решился бы на серьезный политический антилукашенковский проект — его бы создавали политические тяжеловесы с номенклатурным багажом знакомств и поддержки.





И такой проект вызвал бы землетрясение внутри лукашенковской системы.



