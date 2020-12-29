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Почобут: Кто-то играет на нервах Лукашенко

Журналист Анджей Почобут - о «плане Кремля».

"«План Кремля», Insider... Вы реально верите, что «кремлевскую партию» в Беларуси создавали бы Швец, Данейко и ряд абсолютно непубличных личностей?

А помните, сколько бывших белорусских чиновников трудоустроено в России? Сколько бывших глав КГБ и МВД, и сотрудников меньшего ранга там?

Они, знают всю подноготную и Лукашенко, и белорусской системы. Вы верите, что они не поделились этой информацией? И остались бы в стороне от такого серьезного проекта?

Если Кремль действительно решился бы на серьезный политический антилукашенковский проект — его бы создавали политические тяжеловесы с номенклатурным багажом знакомств и поддержки. 

И такой проект вызвал бы землетрясение внутри лукашенковской системы.

Так что, на мой взгляд, история Insider — это пустышка. Думаю, кто-то играет на нервах Лукашенко. Не больше. К тому же видно невооруженным оком, что вместо конституционной реформы обществу будут бесхитростно впаривать откровенную туфту. А партия имеет смысл только в условиях политической конкуренции", -  пишет Почобут. 
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