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Инициатива BYPOL опубликовала детали политического заказа на Тихановского

Инициатива BYPOL настаивает на политической мотивированности возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Тихановского.



В частности, в публикации указывается, что разработка дела в отношении Тихановского началась задолго до его ареста в конце мая 2020 года.

Подробности с фамилиями и сканам документов можно почитать здесь.

Но самой изюминкой публикации, безусловно, является аудиозапись, на которой неизвестный объясняет необходимость ареста.

"Этот быдлоган страну хотел раскачать: на покосившихся заборах, стройках каких-то предрайисполкомов и -сельсоветов, как они себе там пять рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы, но там он рот свой поганый не открывал: «Мы с мусорами разберёмся!». А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире!!! И начал:- «Мусора» там; - «Мы раскачаем эту власть», видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули. Жалею только, что поздно. Хотя вы же в октябре моё внимание на это обращали. Мы с комитетовскими работали вместе. И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть. Пусть вопит весь мир: - «По пределу, по беспределу». Такая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих Бабариков. Он разрушитель государства. Нет на него статьи - надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит! Пусть сдохнет там!"
AFN.by
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