Итоги 2020-го: 50 убитых журналистов









Полин Адес-Мевель, представитель «Репортеров без границ» сообщила Евроньюс : «С прошлого года статистика не поменялась, хотя из-за пандемии в этом году журналисты меньше работали в поле. Тенденция, которая наметилась в предыдущие годы сохранилась в году уходящем. 68% погибших журналистов, то есть более двух третей, были убиты в мирных странах, просто потому что в них сознательно целились. Он публиковали репортажи и расследования, которые не нравились, потому что они распространяли информацию, которая не нравилась некоторым правительствам. За это их сознательно устраняли».





Кроме убийств в 2020 г. журналисты столкнулись со случаями полицейского насилия. Такие случаи стали массовыми в Беларуси.





Напомним, что за решеткой остаются трое наших коллег - Екатерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.