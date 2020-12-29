



«Действительно, уходящий президент США Дональд Трамп в пакете с множеством других законодательных актов подписал так называемый „Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси“. Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено. В том числе в соответствующих предметных заявлениях депутатского корпуса. Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет», — заявил Глаз.





Он отметил, что при этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.





«Ну и конечно, совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала», — сказал он.





«Вместе с тем Беларусь по-прежнему настроена на нормализацию отношений с США, притом как с уходящей, так и с будущей администрацией, но сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог», — добавил Глаз.



