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Игорь Олиневич: Наступают времена, когда вклад должен делать каждый

Активист Игорь Олиневич хотел вернуться на родину на пике народных протестов, но почти сразу по возвращении в Беларусь был задержан и сегодня остается за решеткой. Его обвиняют в «терроризме», одном из самых тяжких преступлений в белорусском уголовном кодексе.

Игорь Олиневич с мамой

«Несколько недель я не находил себе места, стараясь решить в голове и сердце тяжелую дилемму. Август разделил время на до и после, глядя на фото арестованных людей в Беларуси, я не знал, что ответить. Сколько зла вылилось, сколько людей, сколько ожиданий и благородных поступков… Все это заставило смотреть вглубь своей души… Бывает, наступают времена, когда вклад должен делать каждый, соответственно своим силам, способностям и духу. А этого у меня много», – слова политзаключенного зачитала в эфире «Белсата» Валентина Олиневич, его мать.
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