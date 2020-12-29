Игорь Олиневич: Наступают времена, когда вклад должен делать каждый

Активист Игорь Олиневич хотел вернуться на родину на пике народных протестов, но почти сразу по возвращении в Беларусь был задержан и сегодня остается за решеткой. Его обвиняют в «терроризме», одном из самых тяжких преступлений в белорусском уголовном кодексе.