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Байден обвинил Пентагон в препятствии передаче власти

Избранный президент США Джо Байден обвинил министерство обороны и одно из ключевых управлений Белого дома в препятствовании передачи дел новой администрации. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, после встречи с руководителями спецслужб и минобороны, сообщает The Guardian.


Он заявил, что новая власть не получает необходимую информацию, что наносит ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

Байден также назвал это проявлением безответственности действующей власти.

"Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - ред.) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит", - сказал он.

Байден обвинил президента Дональда Трампа в том, что он нанес "огромный ущерб ведомствам, критически важным для обеспечения безопасности".

Многие из них "были опустошены" в кадровом отношении, лишены возможностей работать, пострадал их "моральный дух".
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