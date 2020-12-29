Класковский: Хвост стал вертеть собакой









— Но вот будет ли на нем рассматриваться новая Конституция, непонятно. А механизм избрания делегатов на это «всенародное вече», кажется, еще больше отдалят от народа, — пишет Александр Класковский . — ВНС пройдет 11-12 февраля. Это следует из указа №492, который Александр Лукашенко подписал 28 декабря. В этот же день прошло совещание по вопросам подготовки к ВНС.





По итогам совещания официальные источники цитируют банальную риторику Лукашенко типа: «Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей». Но в этих отчетах — ни гу-гу об изменении Конституции.





Сам указ №492 пока не опубликован, однако в пересказе БЕЛТА механика такова: «Участники форума от областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими Советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями».





Прежде, напомню, участники ВНС избирались на районных или городских собраниях уполномоченных; уполномоченные же избирались трудовыми, воинскими коллективами, гражданами по месту жительства, общественными объединениями.





В пересказе свежего указа вовсе нет речи о трудовых коллективах и собраниях граждан, а под «наиболее многочисленными общественными объединениями» наверняка подразумеваются не оппозиционные партии, а провластные структуры вроде «Белой Руси», БРСМ, Федерации профсоюзов. То есть конопатятся все щели, чтобы не проскользнула нелояльная публика.





Впрочем, не исключено, что на «вече» запустят толику карманных псевдооппозиционеров, чтобы создать видимость плюрализма.



