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"Тонны оружия из Украины": Рымашевский считает, что у Лукашенко проблемы с креативом

Заявление Александра Лукашенко о якобы "тоннах контрабандного оружия из Украины" - это старый пропагандистский трюк, ему уже никто не верит.




Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал сопредседатель оргкомитета партии БХД Виталий Рымашевский.

"Лукашенко – далеко не молодой политик, и с креативом у него уже не очень хорошо, поэтому они используют те же приемы, которые использовали на протяжении последних 10 лет. Я помню, что в 2010 году, после разгона акции протеста, по телевизору показывали микроавтобусы, которые прорывались через украинскую границу с оружием, даже склады с оружием одного из кандидатов в президенты. Когда дошло дело до судов, это оружие куда-то растворилось, вообще нигде не фигурировало. То же самое произошло в 2014 году, когда показывали кадры с арестом людей, показывали якобы боевое оружие, и потом ничего не вменили, они находились в СИЗО два месяца, потом отпустили", - объяснил он.

По его словам, Лукашенко думает, "что пропаганда работает, люди смотрят телевидение и верят".

"Но на самом деле, ситуация поменялась, белорусской пропаганде не верит никто, информация об оружии внутри страны выглядит как минимум несерьезно. Все эти заявления Лукашенко о тоннах оружия… почему оно измеряется в тоннах, а не единицах? Это вызывает улыбку, хотя ситуация печальная", - констатировал политик. 
УНИАН
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