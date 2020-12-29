Генсек ООН: 2020-й стал годом испытаний, трагедий и слез
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021 год избавлению от последствий коронавируса: исцелению экономики, общества и планеты в целом. Он заявил об этом в новогоднем видеообращении, размещенном в Twitter, пишет Lenta.Ru.
По его словам, 2020-й стал годом испытаний, трагедий и слез.
"Мы уже потеряли стольких близких, а пандемия продолжает бушевать, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни. В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям", - сказал генсек.
Он отметил, что впереди Новый год, вместе с которым виднеются лучи надежды.
Гутерриш призвал всех примириться между собой и с природой, преодолеть климатический кризис и остановить распространение COVID-19.
"Сделаем 2021-й годом исцеления от последствий смертоносного вируса и начала действий по излечению нашей планеты", - заключил генсек.
08:41 29/12/2020
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