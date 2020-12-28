



Сергей Гордиевич — журналист интернет-издания "Первый регион". Его задержали омоновцы 22 декабря по дороге из Дрогичина в Брест. В квартире Гордиевича прошёл обыск. Он проходит подозреваемым по уголовному делу за оскорбление президента Беларуси (ст. 368 УК). 25 декабря Гордиевича перевели под домашний арест.





4 декабря на границе был задержан Дмитрий Кулаковский. Его посадили в СИЗО Жодино и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК). Раньше Кулаковский работал начальником уголовного розыска Заводского РУВД Минска. После нынешних президентских выборов он уволился в знак несогласия с действиями власти. В октябре его задержали сотрудники Службы внутренней безопасности МВД, и почти месяц мужчина провёл в Центре изоляции правонарушителей: его судили за якобы неповиновение требованиям должностного лица. Во время ареста Кулаковского пытали и жестоко с ним обращались, о чём неоднократно заявляла его адвокат и сообщали СМИ.









Правозащитники требуют немедленно освободить Гордиевича, Кулаковского и других политзаключённых и прекратить репрессии. Они требуют отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства и государственных символов (ст.188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370 Уголовного кодекса) и прекратить начатые по этим статьям уголовные дела.





Под обращением подписались правозащитный центр "Весна", центр правовой трансформации Lawtrend, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", Белорусский документационный центр, РОО "Правовая инициатива", простое общество "Инициатива FORB", офис по правам людей с инвалидностью, ОО "Белорусская ассоциация журналистов", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.