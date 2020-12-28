Об этом правозащитница сообщила в письме родным. При этом, проблемы с корреспонденцией, как входящей, так и исходящей, в СИЗО у политзаключенной остаются. Родные и друзья получают очень мало писем от нее, а те редкие письма к коллегам из "Весны" приходят наполовину вычеркнутые цензором. Сама Марфа пишет из изолятора, что "ситуация с письмами все-таки стабилизируется". Действительно, на днях большое письмо от Марфы получила волонтерка из Волонтерской службы "Весны" Марина Гарбуз. Как проводит свой день правозащитница в тюрьме, с кем сидит в камере, какие есть интересности по передачам на "Володарку" — рассказывает Марфа Рабкова в своем утреннем письме из СИЗО №1.





Письмо датировано 17 декабря — в этот день ровно три месяца назад правозащитница была задержана. Время письма — 08:45. Марфа написала, что она держится и у нее все в порядке. Одно из первых, о чем правозащитница пишет в письме волонтерке Марине — это то, что она передает привет всем волонтерам и волонтеркам, и скучает по своей деятельности.





"Очень скучаю по нашей движухе, но знаю, что там все в порядке, деятельность идет своим ходом", — пишет координаторка ВС “Весны”.





"Даже чай пью по графику”

Марфа Рабкова рассказала в письме, как проходит ее день в тюрьме, и что она делает, чтобы время шло быстрее — это главное в тюрьме.





“Мои дни проходят достаточно однотипно. Я составила график из действий, которые повторяю изо дня в день. Даже чай пью по графику. Так день проходит достаточно быстро, ибо есть чем заняться. Много читаю книг (сейчас «Анну Каренину» Толстого), газет (жаль, что много толковых газет сейчас не печатаются), отвечаю вот на письма. Думаю, пробовать рисовать, но я крайне фигово это делаю. Но зато убью время. Мне, в принципе, ничего не нужно. Вадим [муж Марфы — прим. "Весны"] окружил меня полной заботой, я ни в чем не нуждаюсь. Он у меня большой молодец, горжусь им :) Но понимаю, что ему очень тяжело", — пишет правозащитница.





Также Марфа рассказала, что ей передали несколько книг по английскому языку, но она не может “усесться за изучение языка, так как не может сосредоточиться”. Правозащитница с улыбкой написала, что ей передали также учебник по биологии, но не уточнила, изучает ли она там эту науку.





"Я уже на практике прочувствовала, что нужно передавать в передачах”

До задержания Марфа передавала на "Володарку" передачи узникам, пострадавшим от репрессий во время избирательной кампании-2020. Сейчас она находится там сама. Правозащитница относится к содержанию в СИЗО-1 как к "повышению квалификации". Рассказывает, что все изучает на практике, но очень надеется, что, когда выйдет на свободу, ее знания по передачам не пригодятся.





Я уже на практике прочувствовала, что нужно передавать в передачах, а что не так важно. Здесь, например, часто дают картошку и сухое картофельное пюре не особо нужно. Знаю уже всё, что есть в отаварке. Короче, набралась практического опыта. Теперь смогу передавать лучшие передачи, но очень надеюсь, что знания по передачам мне больше не понадобятся.





Здесь особо ничего не происходит, поэтому новостей нет. В камере я не одна такая сижу [видимо, Марфа имеет ввиду по "политическим статьям" — прим. "Весны"]. Здесь вообще много таких как я. Кто бы мог подумать, что такое возможно и будет происходить”.





Марфа в первую очередь поздравила волонтерку с Международным днем прав человека и только потом — с Рождеством и Новым годом. Правозащитница подписалась инициалами с сердечком.





Письмо Марфы Рабковой из СИЗО-1





Координаторку Волонтерской Службы "Весны" Марфу Рабкову содержат под стражей уже четвертый месяц. Марфа была задержана 17 сентября в Минске вместе со своим мужем Вадимом, когда возвращалась с торжественного награждения "Весны" польской премией "Орел" имени Яна Карского. В ГУБОПиК ее доставили в том платье, в котором она возвращалась с премии.





Марфе предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса — обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансировании такой деятельности. Санкция статьи, которая ей инкриминируется, предусматривает арест или лишение свободы на срок до трех лет. В защиту Марфы и с призывом к белорусским властям о немедленном освобождении правозащитницы выступило белорусское правозащитное сообщество, спецдокладчики ООН и ряд международных организаций. Amnesty International объявила срочную акцию, требуя от белорусских властей немедленного освобождения правозащитницы "Весны" Марфы Рабковой.