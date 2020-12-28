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Карбалевич о Всебелорусском народном собрании: Это кукиш Москве?

Политолог Валерий Карбалевич - о Всебелорусском народном собрании и конституционной реформе


28 декабря на совещании у Лукашенко обсуждался вопрос проведения VI Всебелорусского народного собрания (УНС). Интересно, что, судя по выступлению Лукашенко, повестка дня этого мероприятия ограничивается подведением итогов этой пятилетки и принятием следующего пятилетнего плана.

А о принятии новой Конституции никакого упоминания нет. Это удивительно. Ведь и сам Лукашенко намекал, что на ВНС ему будет придан конституционный статус. И государственные СМИ принятие новой Конституции связывали с этим форумом.

Что все это означает? Конечно, за месяц все еще может поменяться.

Выскажу версию, что, возможно, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах. Сама идея появилась в информационном пространстве с подачи Москвы в августе. Она должна была сыграть роль морковки, пряника для возбужденного общества, стать шагом к компромиссу.

Судя по всему, сейчас Лукашенко пришел к выводу, что протест он задушил, взял ситуацию в стране под контроль. Поэтому потребность в каком-то прянике исчезла. 

Отсюда его заявление на сегодняшнем совещании: "никаких решений в угоду иностранным "советникам" и их местным сторонникам быть не должно”. 

Это кукиш Москве?
Валерий Карбалевич
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