Карбалевич о Всебелорусском народном собрании: Это кукиш Москве?





28 декабря на совещании у Лукашенко обсуждался вопрос проведения VI Всебелорусского народного собрания (УНС). Интересно, что, судя по выступлению Лукашенко, повестка дня этого мероприятия ограничивается подведением итогов этой пятилетки и принятием следующего пятилетнего плана.





А о принятии новой Конституции никакого упоминания нет. Это удивительно. Ведь и сам Лукашенко намекал, что на ВНС ему будет придан конституционный статус. И государственные СМИ принятие новой Конституции связывали с этим форумом.





Что все это означает? Конечно, за месяц все еще может поменяться.





Выскажу версию, что, возможно, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах. Сама идея появилась в информационном пространстве с подачи Москвы в августе. Она должна была сыграть роль морковки, пряника для возбужденного общества, стать шагом к компромиссу.





Судя по всему, сейчас Лукашенко пришел к выводу, что протест он задушил, взял ситуацию в стране под контроль. Поэтому потребность в каком-то прянике исчезла.





Отсюда его заявление на сегодняшнем совещании: "никаких решений в угоду иностранным "советникам" и их местным сторонникам быть не должно”.





Это кукиш Москве?