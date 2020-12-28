



Без объяснения причин судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на 23 статью Конституции и “угрозу государственной безопасности”. Несмотря на возмущение большого количества собравшихся зрителей, он отказался разговаривать за рамками процессуальных действий и быстро зашел в судебный зал. Сотрудники милиции захлопнули за ним дверь.





Вячеслав Мацук также отказался объяснять причины закрытого заседания, назвав это правом судьи. По телефону доверия Верховного суда наблюдателю “ Председатель судатакже отказался объяснять причины закрытого заседания, назвав это правом судьи. По телефону доверия Верховного суда наблюдателю “ Весны ” сказали, что на стенде не написано, что заседание закрыто, потому что дело слушается первый день, и секретарь не могла знать, какое решение примет судья.





Также в службе доверия сообщили, что они якобы не имеют права и не могут воздействовать на судью, чтобы тот сделал заседание открытым.





Наблюдатель подал жалобу на необоснованное решения о закрытии процесса на имя председателя суда. В жалобе требуется устранить необоснованное ограничение гласности судебного разбирательства, которая предусмотрена ч. 1 ст. 114 Конституции и ч. 1 ст. 11 Кодекса о судоустройстве и статусе судей.





Статья 23 Конституции устанавливает, что ограничение прав допускается только в случаях, предусмотренных законом. Какую именно угрозу государственной безопасности несет открытое заседание по делу Ашурка, судья не пояснил.

В суде Лидского района это уже не первый случай, когда дело слушается в закрытом режиме.

Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович отмечает, что с момента начала пандемии коронавируса в Беларуси власти применяют различные ограничительные меры в абсолютно селективном ключе, и эта практика продолжается и сейчас.





"Мы видим, как после своих показушных визитов в отделения больниц к больным коронавирусом Александр Лукашенко посещает детские новогодние мероприятия, на которые со всей страны свозят детей. Проводятся другие празднично-пропагандистские массовые мероприятия, организованные местными исполнительными органами власти.





В то же время адвокаты ограничены в возможностях встреч со своими подзащитными, которые находятся в ЦИП или СИЗО, судебные процессы по административным делам над участниками мирных собраний в нарушение процедур, установленных нормами ПИКоАП, происходят через скайп, а судебные процессы по уголовным делам против участников акций протеста все чаще проходят в закрытом режиме.





Не стал исключением и судебный процесс по делу Витольда Ашурка. Мы считаем недопустимым проведение закрытых судебных заседаний в нарушение норм действующего как национального законодательства, так и международных норм в области прав человека.





Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах СМИ и публика могут не допускаться на все судебные разбирательства либо его часть по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или если этого требуют интересы частной жизни сторон, или при особых обстоятельствах, если публичность нарушила бы интересы правосудия (если это, по мнению суда, строго необходимо).





В данном же случае никаких конкретных обоснований закрытия судебного заседания представлено не было. Проведение таких закрытых судебных процессов по политически мотивированным уголовным делам возвращают нас к худшим практикам судилищ над диссидентами в СССР".





Стефанович отметил, что правозащитники однозначно расценивают такие действия судей как нарушение принципов справедливого судебного разбирательства и требуют немедленно прекратить эту порочную практику.