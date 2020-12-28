"Угроза госбезопасности" Суд по делу активиста Ашурка без каких-либо оснований сделали закрытым
Сегодня, 28 декабря, в Лиде началось рассмотрение уголовного дела в отношении активиста из Березовки, члена Партии БНФ Витольда Ашурка, обвиняемого по статье 342 ч. 1 (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и 364 (Насилие в отношении сотрудника милиции) Уголовного кодекса.
Без объяснения причин судья Максим Филатов объявил суд закрытым, сославшись на 23 статью Конституции и “угрозу государственной безопасности”. Несмотря на возмущение большого количества собравшихся зрителей, он отказался разговаривать за рамками процессуальных действий и быстро зашел в судебный зал. Сотрудники милиции захлопнули за ним дверь.
Председатель суда Вячеслав Мацук также отказался объяснять причины закрытого заседания, назвав это правом судьи. По телефону доверия Верховного суда наблюдателю “Весны” сказали, что на стенде не написано, что заседание закрыто, потому что дело слушается первый день, и секретарь не могла знать, какое решение примет судья.
Также в службе доверия сообщили, что они якобы не имеют права и не могут воздействовать на судью, чтобы тот сделал заседание открытым.
Наблюдатель подал жалобу на необоснованное решения о закрытии процесса на имя председателя суда. В жалобе требуется устранить необоснованное ограничение гласности судебного разбирательства, которая предусмотрена ч. 1 ст. 114 Конституции и ч. 1 ст. 11 Кодекса о судоустройстве и статусе судей.
Статья 23 Конституции устанавливает, что ограничение прав допускается только в случаях, предусмотренных законом. Какую именно угрозу государственной безопасности несет открытое заседание по делу Ашурка, судья не пояснил.
В суде Лидского района это уже не первый случай, когда дело слушается в закрытом режиме.
Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович отмечает, что с момента начала пандемии коронавируса в Беларуси власти применяют различные ограничительные меры в абсолютно селективном ключе, и эта практика продолжается и сейчас.
"Мы видим, как после своих показушных визитов в отделения больниц к больным коронавирусом Александр Лукашенко посещает детские новогодние мероприятия, на которые со всей страны свозят детей. Проводятся другие празднично-пропагандистские массовые мероприятия, организованные местными исполнительными органами власти.
В то же время адвокаты ограничены в возможностях встреч со своими подзащитными, которые находятся в ЦИП или СИЗО, судебные процессы по административным делам над участниками мирных собраний в нарушение процедур, установленных нормами ПИКоАП, происходят через скайп, а судебные процессы по уголовным делам против участников акций протеста все чаще проходят в закрытом режиме.
Не стал исключением и судебный процесс по делу Витольда Ашурка. Мы считаем недопустимым проведение закрытых судебных заседаний в нарушение норм действующего как национального законодательства, так и международных норм в области прав человека.
Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах СМИ и публика могут не допускаться на все судебные разбирательства либо его часть по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или если этого требуют интересы частной жизни сторон, или при особых обстоятельствах, если публичность нарушила бы интересы правосудия (если это, по мнению суда, строго необходимо).
В данном же случае никаких конкретных обоснований закрытия судебного заседания представлено не было. Проведение таких закрытых судебных процессов по политически мотивированным уголовным делам возвращают нас к худшим практикам судилищ над диссидентами в СССР".
Стефанович отметил, что правозащитники однозначно расценивают такие действия судей как нарушение принципов справедливого судебного разбирательства и требуют немедленно прекратить эту порочную практику.
17:03 28/12/2020
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