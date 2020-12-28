Лукашенко - России: Вы хочете песен? Их есть у меня!

11–12 февраля. Вот кто бы сомневался, что это будет вторая декада второго месяца! Причем ее начало. Мы не сомневались. По целому ряду причин.





Прежде всего, как неоднократно отмечалось опытным в делах пророчества искателем российских кукловодов Тертелем И.С., в феврале планируется эскалация протестных настроений.





Тут Тертелю даже к бабке Кочановой ходить гадать не нужно: протесты будут продиктованы объективно развивающейся экономической ситуацией. За декабрь–январь народец (цитируем главнокомандующего) пропьет оставшиеся в заначке деньги, получит еще старые – за декабрь – жировки, на которых сумма будет все еще не астрономическая.





Поэтому важно успеть все провести до получения жировок за январь, но после получения аванса на февраль. Сплошная бухгалтерия, никакой политики. Как раз 11–12 февраля и получается, вместе с авансом. Его даже потратить не успевают (то есть проверить, на какой срок хватает).





Во-вторых, одновременно планируется и спад протестных настроений. Как там у этих силовиков сочетаются две параллельные системы подсчета, результаты которого прямо противоречат друг другу, понять трудно.





До сих пор с этим справлялись наши Министерство экономики и Министерство статистики. Ну, если они справлялись, то Тертелю с Кубраковым сам всевышний приказал справиться. То есть, протесты чем дальше, тем больше локализуются. Можно проводить и «сходняк» – отложив по максимуму. Вот, максимум и обозначен.





Теперь другой вопрос. Почему именно сегодня. А почему не сегодня? 25 декабря Лукашенко получил рождественский, так сказать, подарочек. Речь идет не о создании пресловутой «русской партии» во главе с открестившимися от данного проекта Александром Швецом и Павлом Данейко, а о прилагающейся к проекту (якобы) резолюции Михаила Мишустина о внесении предложений.





Процесс политической реформы в Беларуси явно стимулируется извне,

и если Лукашенко не встроится в заявленный и согласованный ранее график, то рискует соскользнуть с колеса Истории. То есть, назначение даты «сходняка» означает одно: получил, прочитал, расписался в принятии к сведению, начинаю работать.





Там еще замечательная фраза прозвучала, слегка попахивающая массандрой:





«Все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели – белорусам и их благополучию. Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно».













Адресат этой фразы – кто? Светлана Тихановская вкупе с примкнувшими к ней Вечерко и Мотолько? Сомневаюсь. Это крыло четко заявило: мы против проведения «сходняка» и заранее считаем все его решения нелегитимными. Соответствующую позицию занимает и Запад.





Тогда кому адресовано? А-а-а, вероятно, речь как раз и идет о пресловутых тертелевских кукловодах! То есть – о Кремле?! А заодно и о приверженцах Кремля тут, в Беларуси? Все интересней и интересней становится ситуация.





Обратим внимание почтеннейшей публики на еще одно обстоятельство. Устами своих экспертов четвертого–пятого ряда (например, некоего отставного полковника ГРУ Трухана, активизировавшегося в последние месяцы на маргинальных российских ютьюб-каналах), Кремль намекает, что как раз «сходняк» не является удовлетворяющим российскую сторону способом легитимации какой-либо реформы.





Всебелорусское народное собрание не прописано в Конституции Республики Беларусь, а значит, все его решения могут носить – в самом лучшем случае: в случае согласия с ними всего общества, включая белорусскую оппозицию! –

исключительно рекомендательный характер.

А чтобы внести соответствующие изменения в Конституцию, необходимо проведение референдума. И никак иначе!





Чувствуете?





Приедет Александр Григорьевич к Владимиру Владимировичу. Тот ему слово, а этот в ответ – пять. Тот – про реформу, а этот – про «сходняк», про одобренные «сходняком» изменения и прочее. Путин ему про нелегитимность решений, а Лукашенко в ответ – про необходимость проведения референдума, а для референдума нужны новые российские вливания в авторитет правящего режима.





И сказка про белого бычка продолжается снова и снова, как если бы Путин было псевдонимом Воскресенского – доверчивого молодого человека, уголовное дело на которого до сих пор не закрыто…





Лукашенко не думает о последствиях. Ему бы день простоять, да ночь продержаться, да лишний год выиграть. К тому же, похоже, его советники наслушались песен Валерия Соловья, утверждающего, что Путин – как тот белый бычок – с месяца на месяц может и копыта отбросить. И тогда все просто замечательно складывается!





А если не отбросит?





А тогда мы ему еще одну песню споем. О том, как Лукашенко проявил добрую волю, но народ на референдуме не согласился с предлагаемыми изменениями в Конституцию, отчего процесс затягивается…





…Ну-у-у, скажем, до 2023 года затягивается. Вы ведь не против, Владимир Владимирович?





Надеетесь дожить?