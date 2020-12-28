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Помпео - Кондрусевичу: Добро пожаловать домой

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал возвращение из изгнания на родину главы белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича.


"Радует, что белорусские власти разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-Католической Церкви в Беларуси, вернуться домой к своей пастве. Победа за свободу вероисповедания. Добро пожаловать домой, архиепископ", - написал Помпео в Twitter.

Напомним, Лукашенко запретил пускать Тадеуша Кондрусевича в беларусь 31 августа, когда тот возвпащадся из недельной поездки в Польшу. 

Правящий режим даже не смог внятно объяснить, на каком основании гражданина Беларуси не пускают в страну.

Архиепископ смог вернуться только накануне Рождества, после 4 месяцев изгнания,  и только после того, как Папа Римский попросил об этом в письме, переданном через своего посланника, лично Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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