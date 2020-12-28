Помпео - Кондрусевичу: Добро пожаловать домой





"Радует, что белорусские власти разрешили архиепископу Кондрусевичу, главе Римско-Католической Церкви в Беларуси, вернуться домой к своей пастве. Победа за свободу вероисповедания. Добро пожаловать домой, архиепископ", - написал Помпео в Twitter.





Напомним, Лукашенко запретил пускать Тадеуша Кондрусевича в беларусь 31 августа, когда тот возвпащадся из недельной поездки в Польшу.





Правящий режим даже не смог внятно объяснить, на каком основании гражданина Беларуси не пускают в страну.





Архиепископ смог вернуться только накануне Рождества, после 4 месяцев изгнания, и только после того, как Папа Римский попросил об этом в письме, переданном через своего посланника, лично Лукашенко.