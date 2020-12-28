– Как будут прощаться с Леонидом Федоровичем?





– Мало того, что у него был подтвержденный коронавирус, так еще коронавирус и у его дочки Даши и у ее мужа. Поэтому пока не знаю, каким будет решение медиков и соответствующих служб, как проводить прощание с Леонидом Федоровичем. Думаю, будут ограничения по тому, в каком режиме можно организовать похороны.





– Леонид Федорович один воспитывал 16-летнего сына: кто о нем позаботится?





– Это решит семейный совет. У Влада есть старшая сестра Даша, у которой своих трое детей. У него есть старший брат по маме Жанне Гринюк (учредитель и директор Центра системных бизнес-технологий SATIO, создатель конкурса «Бренд года» Жанна Гринюк скончалась от онкологии семь лет назад – прим. БП). Есть два родных дяди. Семейный совет решит, где и как дальше быть Владу.





– Как Леонид Федорович воспринимал последние события в стране, связанные с президентскими выборами и протестами?





– Мы каждую неделю, даже два раза в неделю, регулярно на нашем интернет-радио «Примус» анализировали происходящее. Леонид Федорович с апреля был на самоизоляции, но мы делали это по зуму.





Он, безусловно, был на стороне протеста, на стороне честности, правды и справедливости, категорически выступал против насилия и пыток. Леонид Федорович считал, что единственное, что может сделать Лукашенко для страны – это уйти.





– Какие достижения Леонида Федоровича вы считаете главными?





– Он человек, безусловно, мирового уровня, который славил Беларусь своими знаниями и авторитетом. Леонид Федорович является столпом, фундаментом интеллектуального, научного подхода к формированию элит.

Его вклад в поддержание высокой планки экономического анализа абсолютно беспрецедентен.

Он пример настоящего ученого, который стимулирует дискуссии, формирует культуру диалога, формирует людей, которые оказывались в русле развития современной цивилизации.





– Вы считаете Заико своим учителем и другом. Почему он был для вас так дорог?





– Я с ним знаком с 1994 года. Я был тогда в бизнесе, он был уже известным человеком. Леонид Федорович убедил меня заняться экономической наукой, экономическим анализом. С тех пор мы не расставались. Прошли через огонь, воду и медные трубы. Провели вместе сотни и тысячи мероприятий.





Его вклад в мое становление как ученого и как человека беспрецедентен. Он по жизни находился рядом со мной, чтобы то ни было: достижения, неудачи, политические события.

Леонид Федопович был морально честен с собой и людьми, никогда не был флюгером.

Если бы у меня спросили, кого ты считаешь настоящим интеллигентом, аристократом духа, я ответил бы, что это Леонид Федорович Заико.





Мы вместе воспитывали детей, дружили семьями. Мне безумно повезло в жизни, что такой человек как Леонид Федорович был рядом со мной столько лет.















