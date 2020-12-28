По мнению Максима Каца, слитые данные показывают, что российские власти вынуждены адаптироваться к новой белорусской реальности.





– Россия с самого начала политического кризиса в Беларуси не поддерживает Лукашенко напрямую, однако она постоянно делает шаги, которые ему помогают. То встреча с Путиным, то рассказы о некоем внешнего вмешательства в дела Беларуси, то выдача кредитов на миллиард долларов…





Все это не способствует достижению взаимопонимания с белорусским народом и закладывает мину замедленного действия. Ведь в один прекрасный день режим Лукашенко падет – и тогда россияне окажутся лицом к лицу с людьми, которым мешали добиваться своих конституционных прав, – предупреждает он.





Российский аналитик напоминает, что на эти грабли российская власть при Путине наступала уже много раз – похожие ситуации имели место в Грузии, Украине и Армении. И ничем хорошим это не закончилось.





– По оценке кремлевских сил, в среднесрочной перспективе ситуация в Беларуси будет определяться новыми политическими лидерами. Причем, оппозиционными.





Именно поэтому планируется получить влияние внутри оппозиции, а именно войти в управляющие органы всех оппозиционных структур. Или подготовить кандидатов для предстоящих парламентских выборов.





А также сформировать информационную инфраструктуру: СМИ, соцсети, каналы в телеграме и ютубе. Еще авторы хотят организовать в Беларуси «фабрику мысли» или thinktank, которая будет определять смысловую повестку оппозиции, – отмечает Максим Кац.





Российский блогер также иронизирует над планами создать в Беларуси пророссийскую партию, которая якобы будет бороться за права народа.





– Если изучить черновик программы партии, то она… требует отмены цензуры, уважения достоинства, перехода к парламентской республике – в общем, всего того, чего в России нет и не предвидится.





Даже если бы этого слива не было, то из этой идеи кремлевских аналитиков возглавить белорусский протест все равно бы ничего не вышло.





Есть несколько причин, почему провалится идея Путина купировать ситуацию в Беларуси.





Во-первых, соседней страной управляет такой же автократ, который давно зачистил политическое поле и внимательно следит, чтобы на нем не появлялись новые игроки. То есть, новую партию могут просто не зарегистрировать.





Во-вторых, нельзя добиться уважения народа страны просто создав марионеточную партию. Например, в Крыму до аннексии существовала пророссийская партия, но на честных открытых выборах она лучила всего 4% голосов. И это при наличии большой части пророссийски настроенного населения.





Таким образом, любую искусственную организацию в условиях свободных выборов ждет такая же судьба.





По словам Каца, напрашивается вопрос: а как же тогда России налаживать отношения с Беларусью после неизбежного падения режима Лукашенко?





– Ответ очень простой: нужно прежде всего заниматься своей страной. Обеспечить наличие в ней свободных выборов, независимых СМИ, честных судов. Нужно выпустить из тюрем политзаключенных и перестать преследовать людей за политические взгляды.





Благодаря этому к власти придут политики, заинтересованные в повышении уровня жизни россиян, а не достижения каких-то мифических геополитических целей.





Мы должны стать союзником, а не угрозой. И тогда не надо будет создавать свои марионеточные партии, так как обычные партии соседних стран будут стремиться с нами дружить, как сейчас стремятся дружить со странами Евросоюза. И тогда все будет хорошо: и в России, и с соседями, и в геополитике, – уверен Максим Кац.