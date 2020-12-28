В случае необходимости белорусы готовы взять в руки оружие, чтобы защитить свой государственный суверенитет от российских интервентов, уверен политик.





В этом заверил белорусский оппозиционер, политик и дипломат, екс-заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Санников в эфире еженедельной программы «Студия Запад с Антоном Борковським на Еспресо.TV».





«Одно дело демонстрация пропаганды на территории Беларуси или отправка пропагандистов и другое дело появление чужих войск в чужих мундирах на территории нашего государства. Вот этого терпеть белорусы точно не будут.





И на нашей стороне будут все законы и международное право, потому что вооруженное сопротивление против оккупантов — это святая обязанность каждого гражданина, который обязан защищать свою страну. В том числе и вооруженные силы Беларуси обязаны этим заниматься», — отметил политик.





Предварительные расчеты Кремля в данном случае, как подчеркнул Санников, вновь окажутся ошибочными.





«Как не ожидали такой мощной революции в Беларуси, так, наверное, неправильно оценивают и то, какой отпор могут дать любым намерениям российских военных или ментов», — уверен Андрей Санников.









Ранее российское издание The Insider опубликовало на своих страницах документы, авторство которых приписывает генералу Службы внешней разведки РФ Владимиру Чернову, начальнику управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.



