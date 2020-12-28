"Москва может не сомневаться" Санников обещает, что белорусы будут воевать против России в случае оккупации
Экс-кандидат на президентских выборах 2010 года и бывший заместитель иностранных дел Беларуси Андрей Санников считает, что белорусы готовы с оружием в руках защищать независимость страны.
В случае необходимости белорусы готовы взять в руки оружие, чтобы защитить свой государственный суверенитет от российских интервентов, уверен политик.
В этом заверил белорусский оппозиционер, политик и дипломат, екс-заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Санников в эфире еженедельной программы «Студия Запад с Антоном Борковським на Еспресо.TV».
«Одно дело демонстрация пропаганды на территории Беларуси или отправка пропагандистов и другое дело появление чужих войск в чужих мундирах на территории нашего государства. Вот этого терпеть белорусы точно не будут.
И на нашей стороне будут все законы и международное право, потому что вооруженное сопротивление против оккупантов — это святая обязанность каждого гражданина, который обязан защищать свою страну. В том числе и вооруженные силы Беларуси обязаны этим заниматься», — отметил политик.
Предварительные расчеты Кремля в данном случае, как подчеркнул Санников, вновь окажутся ошибочными.
«Как не ожидали такой мощной революции в Беларуси, так, наверное, неправильно оценивают и то, какой отпор могут дать любым намерениям российских военных или ментов», — уверен Андрей Санников.
Ранее российское издание The Insider опубликовало на своих страницах документы, авторство которых приписывает генералу Службы внешней разведки РФ Владимиру Чернову, начальнику управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
В них говорится, что Россия планирует активно вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, создав сеть агентов влияния и пророссийскую партию.
Источник: telegraf.by
11:19 28/12/2020
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