Трамп подписал Акт о демократии для Беларуси





Документ включен в пакет законодательных актов H.R. 133 , который был подписан Дональдом Трампом. О подписании сообщил пресс-секретарь Белого Дома Джад Дир. Этим же пакетом утвержден федеральный бюджет США на 2021 год.





«Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года» был утверждено сенатом 21 декабря.





Акт о демократии:





- призывает к новым выборам;

- признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

- призывает освободить всех политических заключенных;

- поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедования;

- разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

- заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

- требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

- оказывает поддержку беларусским СМИ и представителям IT-сектора.