Через несколько дней Штаты расширили санкционный список против властей Беларуси: ограничительные меры были введены в отношении Центризбиркома и некоторых силовых структур: спецназа КГБ «Альфа», Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, а также минского ОМОНа.





В Минфине США отметили, что санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных демократических протестов».





Собственность и активы включенных в санкционный список лиц на территории США замораживается, также американские граждане не могут осуществлять с ними какие-либо финансовые операции.





Наконец, третья новость в белорусско-американских отношениях на минувшей неделе: Джули Фишер были приведена к присяге в качестве посла. Она стала первым американским послом в Беларуси впервые за много лет.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают последние решения США по отношению к нашей стране.

«Приезда американского посла будет иметь больше плюсов для Лукашенко, чем для политики Запада»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF.BY отметил, что принятие «Акта о демократии в Беларуси» стало важным решением.





«Таким образом Штаты пытаются, в том числе, поставить барьеры по вмешательству России в дела Беларуси через механизм евразийской интеграции», – сказал Усов.





Доедет ли до Минска Джули Фишер, приведенная к присяге в качестве посла США? Политолог напомним, что верительные грамоты Лукашенко недавно вручили послы Японии, Израиля, апостольский нунций в Беларуси. Поэтому не стоит удивляться, что тоже самое сделает и американский посол.





«Хотя трудно предсказывать, как именно поступят американские власти. Не состоится ли, например, перед приездом в Минск встреча Фишер с Тихановской? На мой взгляд, с приездом Фишер в Минск американским властям стоило бы повременить. Я порекомендовал бы даже подумать над созданием дополнительной дипломатической площадки в том же Вильнюсе или Варшаве для американского посла», – отметил Усов.





Из-за введения США новых санкций и ухудшения отношений двух стран может встать вопрос, будет ли белорусский режим готов принять американского посла.

«Хотя приезда американского посла в Минск будет иметь больше плюсов для Лукашенко и режима, чем для политики противодействия авторитаризму в Беларуси со стороны Запада. Лукашенко будет важно показать политический прорыв, успех белорусской дипломатии с помощью присутствия Фишер. Вручение ею верительных грамот будет усиливать образ легитимного президента», – полагает Усов.

«Это больше символические санкции»

Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что американские санкции имели бы больший эффект, если бы в черный список попали предприятия.





Неприятный момент для Лукашенко: при Байдене США вернутся к традиционной внешней политике

«Ограничения в отношении Центризбиркома и минского ОМОНа – это больше символические санкции. Не думаю, что у их представителей есть счета в США. Но вместе с тем это важный символический жест Вашингтона. Я придерживаюсь мнения, что санкции работают, не считаю, что они бесполезны. Мы уже не раз наблюдали как режим отпускал политзаключенных (по сути дела заложников) под отмену каких-то санкций», – сказал Корнеенко.





По его мнению, американский посол скоро окажется в Минске.





«Белорусскому режиму сейчас не до демонстраций. Может быть, ему и не хотелось бы присутствия здесь американской дипломатии, которая традиционно такие вещи, как нарушения прав человека, не оставляет без внимания. Но режим настолько испортил со всеми отношения, что вряд ли заинтересован в новом витке эскалации. Вряд ли официальный Минск отважится на то, чтобы не впустить посла США», – считает Корнеенко.





Как изменятся белорусско-американские отношения после инаугурации нового президента США Байдена?





«Трамп был больше озабочен внутренними делами. А традиционная политика Соединенных Штатов заключалась в том, что они не оставляли без внимания и Европу в целом, и восточную ее часть – неслучайно Беларусь посещал президент США Клинтон. Полагаю, политика Байдена будет достаточно традиционной для Америки», – считает Корнеенко.



