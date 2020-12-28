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В Армении предложили создать союзное государственное образование на основе ОДКБ, ЕАЭС и РФ

В Армении руководитель центристской партии "Альянс" Тигран Уриханян предлагает обсудить вариант создания союзного государственного образования на основе ОДКБ, ЕАЭС и России.

"Мы предлагаем сформировать новую политическую платформу и обсудить вопрос создания нового союзного государственного образования на основе ОДКБ, ЕАЭС и России", - сказал Уриханян на съезде партии "Альянс" в субботу.

"Армении необходимо конкретное содействие в виде полной взаимной интеграции в большую экономику, большую территорию, с крепкой системой больших границ, с реализацией политики взаимодействия энергоресурсов, коммуникаций, денежной системы. Мы видим необходимость формирования единой экономической системы с 150-миллионным рынком", - отметил он.

По его словам, если реалии требуют присутствия российского воинского контингента в регионе, то "следующим шагом должно стать формирование единой группы войск, в частности, в виде пограничных сил".

При этом Уриханян заявил, что Армения должна сохранить и развивать свои ВС, должна вести свою внешнюю политику, сохранить МИД и посольства, пишет interfax.by
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