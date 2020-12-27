+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Какое счастье эта ниточка, вы даже себе не представляете». Актриса Александра Бортич рассказала о письме от Сергея Тихановского

Она призвала подписчиков писать политзаключенным.

Актриса еще в августе обозначила свое отношение к происходящему в Беларуси. Фото: kleo.ru

Белорусская актриса Александра Бортич, которая сейчас живет в России, рассказала в своем Instagram, что ей пришел ответ от Сергея Тихановского.

- Ребята!!! Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете! Пишите письма политзаключенным, им нужно наше тепло и наша вера! — такую запись опубликовала Александра. На фотографии с письмом девушка плачет.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан в конце мая на пикете по сбору подписей в Гродно. Ему предъявлены обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также Тихановского обвиняют в том, что он воспрепятствовал работе ЦИК и разжигал расовую, национальную, религиозную или иную социальную вражду. Под стражей Тихановский находится уже полгода.

- Белорусы, вы сильные, невероятные и очень смелые. Ведь очевидно, что кто-то засиделся. Вы заслужили правду, за которую сейчас боретесь. Я искренне верю, что у вас все получится и вы ее добьетесь. Правду говорят -насильно мил не будешь, - такое сообщение тогда опубликовала актриса в своем Instagram.
"Комсомольская правда"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]