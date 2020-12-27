Актриса еще в августе обозначила свое отношение к происходящему в Беларуси. Фото: kleo.ru





Белорусская актриса Александра Бортич, которая сейчас живет в России, рассказала в своем Instagram, что ей пришел ответ от Сергея Тихановского.





- Ребята!!! Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете! Пишите письма политзаключенным, им нужно наше тепло и наша вера! — такую запись опубликовала Александра. На фотографии с письмом девушка плачет.



