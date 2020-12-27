"Я выхожу, а ты?" В 21-е протестное воскресенье белорусы вышли гулять в шесть утра
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента.
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13.05. В микрорайоне Сокол прошли задержания.
12.50. В районе станции метро «Пушкинской» две колонны людей пересеклись.
12.45. Продолжают поступать видео с маршей в разных точках Минска. На Матусевича скандировали: «Я выхожу, а ты?»
Домбровка:
Ждановичи:
Белые и красные шары запускают в небо в разных районах Минска.
12.35. Жители «Лебяжьего» гуляют в Дроздах.
12.20. Сотрудники милиции проверяют дворы в районе «Пушкинской» и «Спортивной».
На улице Ефросиньи Полоцкой замечены автозаки.
По Минску сегодня активно передвигаются автомобили с госсимволикой.
12.10. Очевидцы пишут: «Тивали и Красный бор гуляют вместе. Разам пераможам!».
11.55. На Притыцкого между «Спортивной» и «Кунцевщиной» рыщут омоновцы.
Вот так сегодня утром было в Грушевке.
Зеленый луг:
Над одной из школ в Шабанах подняли БЧБ.
11.15. В одном из районов Гродно прошло небольшое шествие.
11.10. В районе станции метро «Спортивной» прошла колонна людей.
10.50. Вышла на марш и Золотая Горка.
10.40. Утром вышли погулять минчане с улиц Богдановича, Розы Люксембург, микрорайонов Тракторный, Уручье, Шарики.
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Фото Белсат
12:52 27/12/2020
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