Гайдукевич: Нужно принимать закон о иностранных агентах













«Если говорить о политических итогах года, то главный итог - это действительно то, что попытка государственного переворота в стране провалилась, — говорил депутат и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич. — Многие наши политики до сих пор живут августом, а уже конец декабря - мы скоро будем встречать новый год. Пришло время собирать камни, потому что не будет насильственного свержения власти, решения судьбы Беларуси на улице. Власть никуда не уйдет и не убежит - это все сказки, что очевидно и понято», - подчеркнул он.





По его словам, последние месяцы показали, что внешнее влияние на Беларусь будет усиливаться. Это подтверждает и введение Евросоюзом санкций. «Поэтому главный политический итог для меня в том, что мы выстояли. Это первое. А второе - теперь мы будем сильнее, потому что готовы к этому. Наконец-то мы поняли, что надо принимать закон об иностранных агентах, что надо поставить заслон против финансирования любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов», — сказал Гайдукевич.





Закон о иностранных агентах недавно был принят в России. К таковым причисляются физические лица, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на свою деятельность из-за границы. В соответствии с законом, они обязаны отчитываться о потраченных деньгах и маркировать публикации. Также им запрещено занимать госдолжности.



