Политолог: Беларусь ждут серьезные изменения в 2021 году













Об этом "Телеграфу" заявил ураинский политолог Андрей Окара.





"Что-то точно случится с Лукашенко. Он явно вышел на финишную прямую. Вопрос лишь в том – когда именно и что случится", - отмечает эксперт.





По его мнению, сейчас белорусская "элита" находится с Лукашенко в общей лодке.

"Ключевые люди которые эти три месяца калечили других (или не мешали этому) уже в какой-то мере связаны с Лукашенко кровью. Причем это в данном случае - не фигура речи. Кровью они повязаны в прямом смысле слова", - говорит Окара.





Стало известно, сколько "тонн" оружия нашли на украинской границе

Таким образом, им придется все ранее случившееся или "вместе выгребать", или же "вместе тонуть".