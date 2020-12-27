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Дзермант назвал фейком информацию о создании Кремлем партии против Лукашенко

Информация о том, что Кремль создает в Беларуси некую сеть и скрытую пророссийскую партию, появившаяся в издании The Insider, - фейк. И рассматривать этот эпизод нужно в общем контексте сливов и фейков последнего времени против высшего политического руководства России, администрации президента и силовиков. Такое мнение высказал близкий к белорусской власти философ и политолог Алексей Дзермант.



По мнению Дзерманта, эти действия укладываются в общую схему дискредитации российских властей внутри страны и у ее ближайших союзников. По словам политолога, белорусский кризис и западная реакция на него привели к усилению взаимодействия Беларуси и России в направлении дальнейшей интеграции, а поддержка союзников в значительной степени позволила стабилизировать ситуацию в республике, чем очень обеспокоился Запад.

Именно поэтому ему сейчас важно не допустить прорывов в интеграции и надо бросить тень на намерения России, считает эксперт. А отсюда возникают и фейки на этом направлении.

Дзермант уверен, что это фейк, поскольку никто из политиков Беларуси, по его мнению, не смог бы сформировать такую партию.

«Опорная «фабрика мысли», которая там фигурирует, продвигает прозападную либеральную повестку», - написал Дзермант в своем telegram-канале
"Белорусский партизан"
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