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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Протесты в Беларуси вошли в Топ-3 главных событий года в русскоязычных соцсетях

По данным компании «Медиалогия», о протестах, которые начались в Беларуси после выборов президента, в соцсетях было написано 19,348 млн сообщений на русском языке.



По этому показателю белорусские протесты уступают лишь коронавирусу, о котором в соцсетях было оставлено 304,047 млн русскоязычных сообщений и голосованию по поправкам в российскую Конституцию - о волеизъявлении было написано 19,909 млн постов и комментариев, сообщает Thinktanks.by.

Четвертое место по количеству постов заняло отравление политика Алексея Навального (9,041 млн). 

Пятое - протесты в США. О нем на русском языке оставили 8,219 млн сообщений.

«Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени.

Медиалогия автоматически обрабатывает 500 тыс сообщений СМИ и 100 млн сообщений соцмедиа в сутки.
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