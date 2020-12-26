Такое мнение в эфире youtube-передачи «Умные люди» высказал Иван Пляхимович - кандидат юридических наук, доцент, автор двухтомного Комментария к Конституции Республики Беларусь.





— В нашей стране уже было пять таких народных собраний, и их участники не являются истинными представителями народа. У нас даже нет нормативно-правового акта, который бы действовал постоянно и определял порядок избрания участников собрания. Этот вопрос регулируется Законом Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях», а значит, отдан «на откуп президенту». Под каждое Всебелорусское народное собрание президент издает указ и там определяет порядок такого избрания, - сказал Иван Пляхимович.





— Фактически это происходит так. Наиболее крупные государственные предприятия и организации какого-то района выбирают своих представителей. Эти люди затем едут в административный центр района на так называемое собрание уполномоченных. И некоторые из них затем становятся участниками Всебелорусского народного собрания. Случайных людей там нет. На финальное мероприятие попадают те, кто не способен высказать свое мнение и проголосует так, как нужно организаторам этого собрания. Такой порядок формирования участников – это не демократия, а имитация демократии, — объяснил Иван Пляхимович.









Недавно Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Мероприятие пройдет в конце января - начале февраля. На нем, в том числе, будут обсуждаться поправки в Конституцию.