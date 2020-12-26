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Автор Комментария к Конституции РБ: Всебелорусское народное собрание - это имитация демократии

В Беларуси даже не существует нормативно-правового акта, который бы действовал постоянно и определял порядок избрания участников собрания.

Такое мнение  в эфире youtube-передачи «Умные люди» высказал Иван Пляхимович - кандидат юридических наук, доцент, автор двухтомного Комментария к Конституции Республики Беларусь.

— В  нашей стране уже было пять таких народных собраний, и их участники не являются истинными представителями народа. У нас даже нет нормативно-правового акта, который бы действовал постоянно и определял порядок  избрания участников собрания. Этот вопрос регулируется Законом Республики Беларусь «О республиканских и местных собраниях», а значит, отдан «на откуп президенту». Под каждое Всебелорусское народное собрание президент издает указ и там определяет порядок такого избрания, - сказал Иван Пляхимович.

— Фактически это происходит так. Наиболее крупные государственные предприятия и организации  какого-то района выбирают своих представителей. Эти люди затем едут в административный центр района на так называемое собрание уполномоченных.  И некоторые из них  затем становятся участниками Всебелорусского народного собрания. Случайных людей там нет. На финальное мероприятие попадают те, кто не способен высказать свое мнение и проголосует так, как нужно организаторам этого собрания. Такой порядок формирования участников  – это не демократия, а имитация демократии,  —  объяснил Иван Пляхимович.


Недавно Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Мероприятие пройдет в конце января - начале февраля. На нем, в том числе, будут обсуждаться поправки в Конституцию.
EJ.by
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