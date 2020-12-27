Лолита: обслужила Лукашенко, а теперь его проклинаю
Певица Лолита Милявская жестко высказалась по поводу Александра Лукашенко.
В интервью телеканалу RTVI она вспомнила, как в 2001 году вместе со своим тогдашним мужем Александром Цекало вела инаугурацию Лукашенко.
«Я с ужасом вспомнила фразу, которую тогда сказала ему: «Вы берете в жены очень красивую женщину, берегите ее». И когда я увидела весь этот кошмар, который он устроил, я ее вспомнила», – сказала Милявская.
Милявская надеется, что Лукашенко будут судить. Посмотрите это интервью, очень показательно.
10:26 27/12/2020
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