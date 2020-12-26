Российский аналитик: Избавляйтесь от глупых иллюзий





Российский политический аналитик и писатель Алексей Кунгуров, подводя политические итоги года, делится с редакцией телеграм-канала "Свободная Беларусь" мыслями о настоящем и будущем Беларуси





- Алексей, еще 6 августа, когда никто не мог предположить, чем закончатся выборы, вы дали шесть базовых сценариев развития белорусской революции. Прокомментируете собственный прогноз?





- Разве я помню, что говорил пять месяцев назад? Обычно в таких случаях первый вариант – желанный и идеальный, а потому недостижимый; последний – тот, что я считаю наиболее вероятным (последнее сказанное слово всегда запоминается лучше).





- Подскажу. Ваш первый сценарий назывался «Майдан в Беларуси», последний описывал тихую оккупацию страны Россией под видом интеграции.

- На самом деле основных сценария может быть всего два – победа революции или ее поражение. Победа в стиле «Майдана» была бы самой убедительной победой народной революции. Действительно, вариант идеалистический. Сейчас очевидно, что шансы на такое развитие событий были минимальны. А интеграция – это то, что происходит сейчас. Называть процесс оккупацией неверно. Мы видим не насильственное присоединение, а поглощение, инкорпорацию. Рейдерский захват, если хотите. И это – последствия поражения революции.





- Вы считаете, что революция проиграла?





- Однозначно! Только не следует делать из этого трагедию. 9 из 10 попыток политических революций оказываются неудачными. Иногда одну попытку от другой отделяют десятилетия, иногда – всего лишь месяцы. Например, первая попытка насильственного свержения временного правительства в России была предпринята в июле 1917-го (большевистский путч), вторая – в августе (корниловский мятеж), третья – в октябре (снова большевики). Казалось бы, какие у большевиков шансы не то что взять власть, а просто сохраниться после расстрела июльских выступлений, запрета партии, ареста Троцкого и бегства Ленина? Но они показали потрясающую живучесть.





Поэтому не стоит предаваться унынию. Шахматист после проигранной партии не ищет виноватых, а анализирует свои ошибки, чтобы завтра их не повторять. Вот этим и следует заняться белорусам вместо фанатичного культивирования выученной беспомощности.





- Полагаю, многие наши читатели с этим решительно не согласятся! Борьба еще не закон на.





- Не смешите меня! Борьба даже и не начиналась. Именно потому революция слилась, а реакция восторжествовала. Белорус надоел Лукашенко – это факт, но к революции они оказались совершенно не готовы. Они хотели новых честных выборов, и чтобы ОМОН их не лупил, но свергать режим не желали. Поэтому общество легко уверовало в иллюзию, что достаточно выразить недовольство узурпатором – и он куда-то денется, что счастье придет само собой, без борьбы, без боли, без потерь.





- Позвольте, но вы сами писали буквально следующее за три дня до выборов: 9 августа диктатор потеряет власть. Выходит, вы тоже ошибались, как и все мы?





- Вот уж нет! Буквально в следующем абзаце я говорю о том, что ни один авторитарный диктатор не уходит, проиграв выборы. Судьба Лукашенко решится в последующие за выборами три недели. 9 августа обрушится его легитимность, что и произошло. Потеря легитимности означает потерю власти. Лукашенко – это уже отыгранная карта. Он – политический труп. Хотя точнее будет назвать его политическим зомби, то есть живым мертвецом. Вопрос лишь в том, на чьих условиях он покинет президентский кабинет.



