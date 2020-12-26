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Бывший президент Польши пожаловался на безденежье

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что в последнее время стал испытывать финансовые проблемы. Об этом он заявил в интервью изданию Polsat News


"Я банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман", - заявил политик.

Валенсе полагается пожизненная ежемесячная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых. 

Валенса возглавлял Польшу в 1990-1995 годах. 
Korrespondent.net
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