Бывший президент Польши пожаловался на безденежье
Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что в последнее время стал испытывать финансовые проблемы. Об этом он заявил в интервью изданию Polsat News
"Я банкрот, поэтому в этом году никто не получит подарок от Валенсы. В свое время я еще был активен и что-то зарабатывал, но сейчас это уже невозможно. Нет средств, кроме пенсии. Было время, когда у меня было много денег, но я их в основном раздавал на общие цели, на благотворительность. Теперь у меня практически пустой карман", - заявил политик.
Валенсе полагается пожизненная ежемесячная президентская пенсия в размере 10,5 тысяч злотых.
Валенса возглавлял Польшу в 1990-1995 годах.
13:44 26/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение