Последний выход? Протестующих в Санкт-Петербурге белорусов будут штрафовать за использование БЧБ-символики
С сегодняшнего дня проживающим в Санкт-Петербурге белорусам будет запрещено собираться у здания посольства Беларуси в БЧБ-атрибутике, и скандировать лозунги.
Об этом «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов. сообщил представитель белорусского землячества Артур Грунтов.
Проживающие в Санкт-Петербурге белорусы 139 дней подряд выходят к зданию посольства в бело-красно-белой символике с требованием отставки Александра Лукашенко.
— Вчера к нам подошел сотрудник полиции в звании капитана или старшего лейтенанта и сказал, что с завтрашнего дня нам запрещается находиться у посольства с белорусской атрибутикой и кричать лозунги, — рассказал Грунтов.
По его словам, будущий запрет полицейский объяснил 54 федеральным законом, запрещающим гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.
— Я сказал ему, что мы не проводим митинги. На что он ответил, что публичные мероприятия тоже запрещены. А раз мы стоим с флагами и прочей атрибутикой — это можно квалифицировать как публичное мероприятие, — прокомментировал Грунтов.
Он также добавил, что под запрет попадут не только большие флаги, но и маленькие ленточки со значками.
Штраф составит четыре тысячи российских рублей (140 белорусских рублей).
news.tut.by
12:59 26/12/2020
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