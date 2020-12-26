



«Между США и Беларусью в реальности нет серьёзных ухудшений отношений по сравнению с предыдущим периодом. Это доказывается самим фактом назначения посла США в Беларуси Джули Фишер. Предстоящее вручение верительных грамот указывает на то, что власть США верит в то, что Лукашенко является реальным руководителем. То есть признаёт его власть по факту», - отметил он.





При этом Малаш отмечает, что хоть Вашингтон и ввел санкции против Беларуси, но сделано это было чисто для сохранения демократического лица.





«Надо сказать, что это произошло на автомате, поскольку того демократического лица у них уже нет и не будет впредь», - добавил он.





Аналитик убежден, что сами по себе санкции символические и больше имиджевые.

«У нас нет серьёзных экономических интересов в США, и ухудшить что-то невозможно чисто физически. То, что трамповского посла администрация Байдена менять не будет, говорит о том, что политика в отношении Беларуси не претерпит изменений вследствие смены власти в США», - указал он.





Малаш подчеркнул: белорусская власть делает вид, что верит российской версии о том, что протесты в Беларуси имеют американское происхождение в польско-литовско-чешско-украинском исполнении.





«Такая тактика началась после “дела вагнеровцев”. Белорусская власть передала задержанных Москве и резко “поверила” версии “Комсомольской правды”, ставшей в РФ официальной, о том, что “вагнеровцев” прислала украинская СБУ, проведя вокруг носа российскую ФСБ. Российская же сторона в ответ официально поддержала режим Лукашенко на выборах. Путин заявил о том, что предоставит Лукашенко любую помощь, которую тот запросит. К счастью, справились своими силами. Видимо такая позиция сторон была результатом договорённостей между Москвой и Минском», - подытожил он.