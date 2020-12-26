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Ходорковский: Путин – типичный бандит

Российский бизнесмен, оппозиционер Михаил Ходорковский не считает монстром президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.



"Он типичный бандит, типичный разводящий. Я таких бандюков видел не так мало. Он умный бандит. В этом его отличие. И как и все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятен", – сказал Ходорковский.

При этом он добавил, что "Путин – не монстр".

"[Экс-президент США Барак] Обама его очень правильно, к слову, описал в своей книге… Это первый раз, когда крупный западный лидер очень точно определил суть Путина и его режима. Это бандитская шайка, которая пришла к власти в Кремле. И нельзя их никем иным считать. Он не отморозок. Он бандит, а не монстр. У него есть светлые стороны, темные стороны", – считает Ходорковский.
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