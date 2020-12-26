







Российская деловая газета «Ведомости» опубликовала на своем сайте результаты традиционного ежегодного спецпроекта «Персона года 2020». В номинации «Частное лицо» редакция проголосовала за экс-кандидата в президенты Беларуси, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, а читатели — за бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан в июле 2020 года из-за обвинений в организации убийств и покушений на убийство предпринимателей.





«В традиционном ежегодном спецпроекте «Ведомостей» мы выбрали персоны 2020 года. Редакция и читатели голосовали за кандидатов в шести номинациях, а некоторые результаты оказались весьма неожиданными. Теперь можно узнать, в чем выбор совпал, а в чем – серьезно разошелся», — сказано в сообщении.





Редакция газеты так прокомментировала выбор Светланы Тихановской в номинации «Частное лицо»:





— От домохозяйки до символа белорусского протеста — карьера Светланы Тихановской была в 2020 г. стремительной. Но сама она ничего такого не планировала – биографию ей сделали белорусские власти. Муж Светланы, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, сначала не был допущен к участию в президентских выборах, а потом отправлен за решетку. Вот тогда вместо него на выборы и пошла супруга.





Согласно официальным данным, на выборах 9 августа Тихановская набрала 10% голосов против 80% у Александра Лукашенко. Координационный совет белорусской оппозиции и протестующие уверены, что как раз Тихановская получила большинство, а действующий президент ей с треском проиграл. Вскоре после выборов власти вынудили ее покинуть страну и записать видео с отказом от политической деятельности. Но в Литве Тихановская объявила себя «избранным народом президентом» и заручилась поддержкой Запада — выступала в Европарламенте, встречалась с разными мировыми политиками и призывала ЕС ввести санкции против Беларуси.





Сама себя Тихановская оценивает сейчас как переходного лидера. Она заявляла, что ее задача — обеспечить мирную передачу власти и провести новые выборы. Однако власть в лице Лукашенко не собирается вести переговоры — ни с ней, ни с другими протестующими. Хотя и ясно, что относиться к Тихановской просто как к «частному лицу» уже не получается.





Выбор редакции и читателей разошелся и в других номинациях. Например, в номинации «Политик» газета выбрала будущего президента США Джо Байдена, а читатели — действующего езидента Азербайджана Ильхама Алиева. В номинации «Профессионал» редакция проголосовала за главврача московской городской клинической больницы №40 Дениса Проценко, а читатели — за российского теннисиста Даниила Медведева. В номинации «Загадка» газета выбрала российского журналиста Ивана Сафронова, которого власти обвинили в госизмене, а читатели — за российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого в августе отравили боевым химическим веществом «Новичок».





Еще в двух номинациях выбор редакции и читателей был одинаковым. В номинации «Бизнесмен» победил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, а в номинации «Культурный герой» — британский кинорежиссер Кристофер Нолан, который в августе этого года настоял на премьере в кинотеатрах своего шпионского боевика «Довод».



