+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Парламент Грузии проголосовал за вступление в НАТО и ЕС

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс.




Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщается на сайте парламента, передает DW.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Как уточняется в сообщении, принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) о том, что к 2024 году Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

Как сообщалось 13 декабря, ЕС с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. "Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...
Игорь Ледник
Акт ЗША па Беларусі - кейс "Аўтуховіч - Панасюк"
Уладзiмiр Някляеў
ПЛОЩАДЬ-2010
Владимир Подгол
Не вводите в заблуждение беларусов
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]