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Украина отвергла инсинуации Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

МИД Украины назвал инсинуациями заявления Александра Лукашенко о том, что в Беларусь с территории Украины завозились тонны оружия.





"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности, мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа", - заявил в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина не является врагом Беларуси и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

В минувшую пятницу Лукашенко во время своего стендапа в Городской детской инфекционной клинической больнице все-таки вернулся к сюжету о задержании «террористической группы Николая Автуховича». 

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши, я всех приказал к государственным наградам немедленно представить, их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…", - заявил Лукашенко. 
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