Среди них – принятый в третьем и окончательном чтении закон, запрещающий публиковать личные данные и сведения о работе сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, военных и судей, а также закон, запрещающий

использовать в личных целях закись азота – так называемый "веселящий газ".

Несколько документов одобрены во втором чтении: в частности закон, по которому Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, включая социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube, в случае того, если они "ограничивают значимую информацию на территории РФ", допускают "дискриминацию в отношении материалов российских СМИ" или "в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян".





Также во втором чтении одобрен законопроект, запрещающий финансировать митинги из-за рубежа и обязывающий организаторов политических мероприятий отчитываться об источниках их финансирования. Кроме того, согласно документу, деньги на организацию митингов должны будут перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, открытый только в российском банке. Счёт должен будет указываться в заявке на проведение публичного мероприятия. При этом жертвователи должны будут раскрывать при переводе средств свои личные данные.





Ещё один законопроект, прошедший второе чтение,

разрешает судам признавать массовым публичным мероприятием очередь на одиночный пикет и запрещает проводить любые акции возле зданий экстренных служб.

Среди документов, одобренных депутатами в первом чтении, – закон о лишении свободы на срок до пяти лет физических лиц, признанных иностранными агентами, в случае нарушения ими отчётности, закон о лишении свободы на срок до двух лет за распространение блогерами и авторами телеграм-каналов клеветы в интернете, даже если клевета распространена "в отношении индивидуально неопределенных лиц", а также закон о лишении свободы на срок от одного года до десяти лет за блокировку движения транспорта по дорогам, трассам и улицам городов. При этом уголовная ответственность для нарушителей последнего закона наступит даже в том случае, если перекрытие дороги не привело к тяжким последствиям.





Законодательные изменения прокомментировали белорусские аналитики.





Юрий Шевцов, директор Центра по проблемам евразийской интеграции:

«Выводы из нашего местного кризиса сделаны ожидавшиеся. Хотя, оно все созревало и само собой. И никаких особо тонких методов».





Александр Шпаковский, член научно-экспертной группы при Госсекретариате Совбеза Беларуси:

«Россияне готовятся. В этом смысле Беларусь свою стратегическую функцию "балкона" для Москвы выполнила».



