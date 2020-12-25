Ходорковский: Навальный хочет стать президентом. А я не хочу









Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не желает быть президентом РФ.





"Я считаю, что в правильных выражениях то, чем я занимаюсь, – это общественная деятельность. Вот [оппозиционер Алексей] Навальный занимается политикой. Он хочет стать президентом. А я, в отличие от него, не хочу", – сказал бизнесмен.





По его словам, он всегда поддерживал разные политические силы, которым симпатизировал, но "это не была политика".





"Я поддерживал [первого президента РФ Бориса] Ельцина. И поддерживал не деньгами. Я поддерживал его, выходя на улицы гораздо в более жестких ситуациях, чем сегодня. Вот. Но я не воспринимал это как политику. Потому что для меня политика – это борьба за власть. Я не боролся за власть для себя. И не борюсь за нее до сегодняшнего дня", – объяснил Ходорковский.



