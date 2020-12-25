Лукашенко приписал Автуховичу "тонны оружия". Где они?









«Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину, - рассказал глава государства. - И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был… Я его, честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним… Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку…»





«Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали», - сказал Александр Лукашенко.





Глава государства подчеркнул, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле: «Есть несколько группировочек еще. Своих два-три есть, оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле».





Напомним, что "тонны оружия" на границе кто-то должен был пропустить. Но никаких арестов на границе не было и о подобных инцидентах белорусские пограничники украинским не сообщали. Так было ли оружие - вот в чем вопрос.





К слову, на выборах 2010 года Лукашенко тоже говорил про "джип с оружием", но потом он растворился, как мираж.