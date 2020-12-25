











Срок содержания Лосика под стражей по предварительному обвинению должен был завершиться 25 декабря, напоминает Радио "Свабода". Но 15 декабря ему предъявили новое обвинение — "подготовка к участию в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Парень своей вины не признал и в знак протеста объявил голодовку. Он требует снять все все обвинения или изменить ему меру пресечения.





Дарья Лосик присоединилась к голодовке мужа в тот же день, 15 декабря. Но 21-го она прекратила голодовку, объяснив это сильным прессингом. Сам Лосик голодовку прекращать не намерен.





Игоря Лосика, администратора сообщества и ТГ-канала "РБ головного мозга", задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах. На его ТГ-канал в тот момент были подписаны 167 тысяч человек (сейчас более 400 тысяч).





Дома политзаключенного ждут жена и двухлетняя дочь.