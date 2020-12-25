Фонд BySoL сообщил об изменениях в поддержке пострадавших за гражданскую позицию белорусов

Уволенным по политическим мотивам не будут помогать финансово, но помогут трудоустроиться. Кроме того, фонд объявил о финансовой поддержке семей политзаключенных.