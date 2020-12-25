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Фонд BySoL сообщил об изменениях в поддержке пострадавших за гражданскую позицию белорусов

Уволенным по политическим мотивам не будут помогать финансово, но помогут трудоустроиться. Кроме того, фонд объявил о финансовой поддержке семей политзаключенных.

  


Программа помощи людям, уволенным за свои политические взгляды, изменила формат, сообщил сооснователь BySoL Андрей Стрижак.

Обратившимся в фонд после 18 декабря будет предоставляться не материальная поддержка, а помощь в трудоустройстве. «Эти люди получат возможность найти работу у лояльных работодателей по своей профессии или переквалифицировавшись», —цитирует Стрижака "Солидарность".  Он пояснил, что фонд уже начал сотрудничать с несколькими инициативами и делать продукты, которые позволяют людям помогать друг другу. К примеру, белорусский учитель при увольнении сможет дистанционно учить русскому или белорусскому языку детей  из русскоязычных диаспор в США или Германии. Стрижак рассказал, что подобных вариантов трудоустройства найдено много и что уже в следующем месяце механизмы по трудоустройству заработают.

Кроме того, фонд начинает программу поддержки политзаключенных. После изучения каждой конкретной ситуации фонд сможет покрывать расходы семей политзаключенных на передачи, почтовые отправления, подписку на издания и др.
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