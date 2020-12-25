Андрей Санников: Сбудется и наше общее желание!





- 2011 год я встретил в тюрьме, точнее в СИЗО КГБ с приблудным названием “Американка”. После первых допросов и отказа давать показания я надеялся, что в новогоднюю ночь меня не дернут, и вознамерился организовать себе переход из одного года в другой максимально близко к традиционному. Иными словами - с праздничным столом, пошлой попсой из телевизора и елочкой. И, конечно же, без всякого режимного отбоя в 22:00. Из всего этого новогоднего набора не вызывал сомнений только новогодний стол. Камера получила продуктовые передачи от родных, так что можно было обойтись без “положняка”, т.е. без тюремного питания.





В камере на троих нас было четверо, в общем, терпимо.





В камере был телевизор, но он был намертво отключен от внешнего сигнала и стабильно показывал только трещащие черно-серые полосы. Однако с помощью железной оправы для очков, ложек и “шлёмки”, железной тюремной миски, удалось соорудить какое-то подобие антенны, и (о чудо!) телик заработал.





Ближе к вечеру меня все же вызвали к начальнику СИЗО, который заскочил на работу с их чекистского собрания из клуба, находящегося в двух шагах от тюрьмы. Зачем он меня вызывал - я так и не понял. Возможно, чтобы потом доложить начальству о своем служебном рвении, мол, работаю даже во время торжеств. Возможно, чтобы просто поиздеваться рассказом о погоде на воле и о приближающемся празднике.





Когда конвоир уже выводил меня из кабинета, я не спросил, а констатировал, что не собираюсь в эту ночь соблюдать режим, и что мы всей камерой решительно намерены встретить новогоднюю полночь. Тюремщик промолчал, и я понял, что мешать нам не будут.





Из обязательного набора оставалась только елочка.





Собственно для этого я и пишу этот пост: чтобы подсказать, как ее сделать. Прекрасная елка получается из виноградной грозди. Может, кому-то понадобится такой своеобразный совет.





К сожалению, многим замечательным людям, героям нашей Беларуси придется встретить Новый год за решеткой. Я от всего сердца желаю им и нам всем скорейшей свободы.





В ту новогоднюю ночь в канун 2011 года я задумал одно желание: освобождение Иры из этой тюрьмы, чтобы она скорее смогла обнять и успокоить Даньку. Оно вскоре сбылось. Сбудется и наше общее желание! Этого ведь хотят миллионы!







