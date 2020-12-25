



— Итак, свершилось чудо на Рождество: архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил возможность отслужить праздничные мессы в минских храмах. Глава белорусских католиков вернулся в страну после мытарств длиной почти в четыре месяца, — пишет Александр Класковский. — Решение впустить его власти подают как широкий жест Александра Лукашенко (уважил, мол, папу римского), но на самом деле ни о великодушии, ни о либерализации здесь говорить не приходится.





Ежу было понятно, что скандал вокруг Кондрусевича — сугубо политический, вызванный тем, что архиепископ позволил себе нелестно высказаться о той вакханалии насилия, которую режим устроил после выборов 9 августа.





Теперь, как видим, Кондрусевич уже не кажется властям таким уж страшным разрушителем. На самом деле белорусское руководство, вероятно, в какой-то степени осознало, что перестаралось, давя после выборов крамолу в католической среде.





Ну и да, с понтификами у Лукашенко сложились особые отношения. Он дважды бывал в Ватикане, при том что находился в весьма сложных отношениях с Европой, и эти поездки сполна использовались белорусской пропагандой: вот видите, мол, никакой изоляции, никакого отторжения нет.





Вероятно, он хотел бы проделать подобный фокус еще раз, но даже если повезет снова побывать на аудиенции у папы, то это не будет означать разморозки отношений с Европой. Невозможно представить себе, что завтра в ЕС скажут: извините, насчет вашей нелегитимности мы погорячились, милости просим в наши брюссели!





И внутри страны, несмотря на жест с возвращением Кондрусевича, между режимом и католиками (да и верующими других конфессий) теплых отношений не предвидится.





По сути ведь нынешние трения между властями и представителями тех или иных конфессий лежат отнюдь не в религиозной плоскости. Это часть глубокого внутриполитического конфликта, у которого есть мощная этическая составляющая. Многих белорусов возмущает несправедливость, дикое торжество зла.





И если нынешняя власть не пожелает обуздать зло, то протест будет кипеть в душах верующих и неверующих независимо от содержания проповедей.